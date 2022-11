La plantilla de Covestro, inquieta pel tancament d'Ercros a Flix

La planta de Covestro que hi ha al polígon sud Foto: ACN

L' acomiadament de 50 treballadors directes i de 100 subcontractats a la planta d'ha despertat totes les alarmes a la. La notícia ha representat una galleda d'aigua freda especialment a, a, on alguns ja temen retallades en la producció d'. Covestro era, de fet, el principal proveïdor d'aquest producte a Ercros, mentre que fins fa poc Ercros els proveïa de clor i de sosa càustica. L'obertura d'una planta de clor a la Canonja va evitar precisament la renovació del contracte i des del comitè d'empresa ja han començat a rebre preguntes d'alguns treballadors al voltant de"No tenim cap informació al respecte. M'ha sorprès veure el nom de la la meva empresa com un dels possibles causants del tancament de la fàbrica d'Ercros a Flix i dels acomiadaments de tants treballadors. Estem intentant obtenir informació de la nostra empresa, però a hores d'ara no tenim notícies", assegura. Consultada per aquest mitjà, Covestro s'ha negat a fer declaracions sobre la possible afectació del tancament d'Ercros a Covestro.La situació podria ser similar a quan al 2015 Covestro va anunciar el tancament de la planta d'MDI, si bé es va acabar fent enrere. Similar si no fos perquè "ara estan blindats", segons assenyala la presidenta del comitè d'empresa, que lamenta que al 2015 hi va haver un major diàleg donat que"Ens temem una reestructuració de la plantilla", comenta Cogollor, donat que la reducció de demanda de l'àcid clorhídric podria no ser absorbida pel mercat. "Ara mateix la posició de Tarragona és molt bona, les plantes de Covestro al nord d'Europa estan patint la inflació dels preus de l'energia", conclou la portaveu, que lamenta la manca d'informació sobre la possible afectació.I és que el proper 1 de gener Ercros tancarà la seva única línia de producció de fosfats. La situació dels mercats i les perspectives no favorables per als propers anys en serien la justificació. Just dos dies abans d’informar als representants sindicats de la decisió de tancar, Ercros feia públics uns beneficis de 50,52 milions d’euros al setembre d’enguany, un 93% mes que els de l’any anterior. Les vendes han estat de 774 milions d’euros, un 40,4% majors que les aconseguides el 2021. També informava que a 30 de setembre de 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,62 milions d'euros, dels quals 49,21 milions corresponen a tresoreria i 89,41 milions, a línies de finançament no disposades.Amb més d'un segle d'història (des del 1897), Flix és el degà dels centres productius d'Ercros i pioner en el sector de la química bàsica a l'estat espanyol. El 2017 la fàbrica va tancar la seva planta de fabricació de clor amb tecnologia de mercuri, prohibida per la Directiva d'emissions industrials de 2010. La fàbrica de Flix produïa actualment -en règim de maquila- fosfat dicàlcic, producte que s'utilitza en la fabricació de pinsos per a l'alimentació animal.