Un centenar de pacients del Joan XXIII milloren el control de la diabetis amb la bomba d'insulina i el sensor

La combinació del tractament deamb els sensors que monitoren la glucosa, milloren el control de lai la qualitat de vida dels pacients. Actualment, hi ha 35 infants i 60 adults a l'que combinen aquestes teràpies, però el control de la glucosa amb sensors ja s'ha iniciat en més de, els últims tres anys.Els dispositius permeten mesurar la glucosa de forma continuada i rebre avisos si les persones que els porten tenen la. Els sensors i les bombes d'infusió subcutània continuada d'insulina es poden usar de forma independent o connectats, de manera que el sensor transmet informació a la bomba per ajustar l'administració d'insulina.Tot i que aquests sistemes encara no són perfectes i requereixen un coneixement ampli del maneig de la diabetis i una instrucció específica destinada a les persones que els han d'utilitzar, els pacients s'hi adapten "molt bé" i milloren el control metabòlic.A llarg termini disminuiran les complicacions cròniques derivades de la malaltia. Les persones amb diabetis també requereix un control dels factors de risc cardiovascular, com la hipertensió, l'excés de pes i les dislipèmies.