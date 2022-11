Òmnium impulsa la (Re)volta Bonavista, una ruta per conèixer les entitats solidàries del barri

, juntament amb eli la, organitza el diumenge 27 de novembre de 2022 unaamb el títol La lluita diària per la solidaritat, per tal de conèixer la tasca diària que fan algunes entitats solidàries del barri com, elo l’espaiEs tracta d’una jornada solidària per conèixer les seves realitats, necessitats i, sobretot, per fomentar la solidaritat entre els veïns i veïnes que pateixen una situació més greu.El projecte (Re)voltes d’Òmnium Cultural consisteix enper barris o pobles que tenen com a fil conductor els relats vivencials de les persones i entitats protagonistes de les lluites i processos de transformació social que hi han tingut lloc. A través de la història popular, el patrimoni, les entitats, però també amb el present de les participants i testimonis avui afloraran històries quotidianes passades i presents, lluites, vivències i experiències que ens connecten amb la realitat i la nostra memòria individual i col·lectiva.Aquests itineraris finalitzen amb un espai de conversa i diàleg dinamitzat entre una vintena de persones, que acaben amb un aperitiu. En el cas de la (Re)volta a Bonavista, finalitzarà amb un dinar solidari popular.La (Re)volta de Bonavista començarà a les 11 del matí al Fòrum Espai Cultural (carrer Set, número 15, baixos B). La ruta finalitzarà a la part alta de Bonavista, al barri de, on se celebrarà una. Els beneficis obtinguts amb la venda dels tiquets per la fideuà es destinaran íntegrament a Càritas i al Menjador Social.De la mateixa manera, el dissabte 19 de novembre es farà una activitat complementària, una recollida solidària d’aliments alde Tarragona (a la planta inferior, davant del supermercat) i al. Els aliments recollits es donaran a les entitats participants en la (Re)volta. Pel que fa a les inscripcions per la ruta, es poden fer a través de la pàgina web del projecte (Re)voltes mentre que els tiquets per la fideuà popular es podran comprar per 3 euros al Menjador Social de Bonavista, a Càritas Bonavista i també durant la recollida d’aliments del dia 19.