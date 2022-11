Tarragona assumirà una vicepresidència del grup de ciutats patrimoni de la humanitat al 2023

L'alcalde dei conseller de Turisme de l'Ajuntament,, ha estat present a l'assemblea general del(GCPHE), celebrada aquest passat dissabte 12 de novembre a. Aquesta assemblea ha estat l'útima de l'any, per la qual cosa ha servit de comiat de l'actual president, l'alcalde de Salamanca, qui passarà el relleu a l'alcalde de, mentre que l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, n'assumirà la quarta vicepresidència.L'assemblea general del GCPHE ha servit a més per anunciar les properes accions de promoció internacional del Grup. Des de la ciutat extremenya, Carlos García Carbayo ha informat que "la primera acció internacional prevista, per a la pròxima setmana, serà adel Sud, dos mercats estratègics per al Grup". En aquest mateix sentit s'ha pronunciat Pau Ricomà, qui ha destacat la importància que "Tarragona arribi a mercats tan llunyans i interessants de la mà d'una marca de gran prestigi".Tant a Tòquio com a Seül, i de la mà amb, el Grup mantindrà trobades amb els tour operadors i agències de viatges més rellevants d'ambdós països, que comparteixen un perfil de turista d'alt poder adquisitiu i que fa estades llargues en els seus viatges. La següent parada serà Cuba, on se signarà un acord amb les ciutats patrimonials cubanes, mexicanes, italianes i espanyoles.Dins de la mateixa reunió s'ha avançat que les presentacions internacionals es continuaran combinant amb les que es fan dins del mercat espanyol, amb l'objectiu de seguir una línia de treball que ha tingut grans resultats, ja que el 2022 hi ha hagut rècords de visites a les Ciutats Patrimoni, entre elles a Tarragona, que ha assolit un rècord històric de visitants i pernoctacions l'estiu d'enguany.Durant l'assemblea també s'ha abordat la presentació de la candidatura del GCPHE per formar part de la Plataforma Intel·ligent de Destinacions Turístiques. Segons García Carbayo, "es tracta d'un projecte amb una inversió de 130 milions d'euros, procedents de la Fons Europeus, que comprèn la gestió de l'experiència completa del viatger".