El PSC de Rubén Viñuales recupera el Senat tarragoní en forma de Consell assessor per a la campanya

Continua la campanya per part del principal partit de l'oposició a Tarragona. El PSC, ara liderat per Rubén Viñuales, no tan sols està recollint les opinions de la ciutadania a través de parades informatives al carrer sinó que també ha creat un Consell assessor. Es tracta d'un òrgan molt semblant a l'antic Senat tarragoní impulsat per l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros que reuneix persones destacades en àmbits culturals, econòmics i socials.La "primera presa de contacte ha comptat amb la participació, entre d'altres, de(advocada urbanista i ex Síndica de Greuges) i(sindicalista que encapçala el comitè d'Empresa de l'Administració General de l'Estat). Altres noms destacats són el doctor en sociologia,, així com l'empresari i expert en transformació digital,. Viñuales també compta amb, expert en el modernisme tarragoní, i amb, catedràtica de la URV que va dirigir el programa d'internalització de la universitat ambUn dels altres noms són(25 anys de professor a l'Institut de Campclar, 10 d'ells com a director del centre públic) i(ex director general del Servei d'Ocupació a Tarragona). Per acabar, també hi són(advocada laboralista i mediadora intercultural),(presidenta de l’Associació de Dones Empresàries de Tarragona),(arquitecta tècnica i aparelladora, experta en urbanisme) i(professora de cant i fundadora de l’Escola de Música de Tarragona).Entre tots ells elaboraran un document amb diferents propostes per superar la "Tarragona gris" que hi ha amb l'actual govern, segons ha assenyalat l'alcaldable. Això sí, per a la seva aplicació serà necessària una victòria del PSC, una victòria en la que l'equip de Viñuales confia. Si això succeís, el candidat ha promès donar-li continuïtat. Sobre la recuperació de propostes -el Senat tarragoní, però també la regidoria de barri, proposada recentment- de l'anterior govern municipal socialista, Viñuales ha assegurat que són "com una bona cançó, les bones idees s'han de recuperar i actualitza".