Eva Miguel encapçalarà la llista de la CUP a Tarragona «per evitar pactes amb el PSC»

Una de les incògnites que planaven sobre la campanya per a les eleccions municipals de 2023 aera qui encapçalaria la llista de la, actual soci de govern d'i dei que després de dos comicis notaran la mancança de l'ara diputada al Parlament. Qui en va ser la número 2 al 2019,, ha estat finalment l'escollida per entomar el repte de mantenir la representació al plenari. Miguel és des de l'estiu de 2021 la regidora d'Habitatge i de Medi Ambient i en l'àmbit professional és arqueòloga.Durant la compareixença, Eva Miguel ha destacat que volen exercir com a garantia per tal d'"" per part d'altres forces polítiques. "Hem demostrat que som útils a l'oposició i al govern", ha assenyalat l'alcaldable, que tot i amb això no ha avançat si la CUP entraria o no en un nou govern encapçalat per(ERC), si bé ha fet unaEl canvi més important entre els 5 primers de la llista presentada aquest dijous a la tarda és, però, el d', actual regidora de Serveis Socials, Cultura i Festes, que és relegada a la posició número 5. Per tal que Solé obtingués l'acta de regidora els cupaires haurien d'aconseguir més del doble de vots dels que van aconseguir al 2019.Al lloc número 2, doncs, hi ha un perfil molt diferent al de Solé:, arquitecta i postgrau en estudis urbans, que serà l'encarregada, en cas de ser escollida de portar la veu cantant cupaire en l'elaboració del. Els altres dos llocs a la candidatura els completen, especialitzat en la gestió ambiental, i, treballador social.D'aquesta manera, amb el lema "", la CUP concorrerà a les municipals pensant en transformar el model cultural, promoure la sobirania energètica davant la crisi actual, deixar de donar l'esquena a l'Anella Verda, entre d'altres propostes com ara l'habitatge social o l'estudi de la qualitat de l'aire.