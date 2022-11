La Guàrdia Civil inspecciona locals de venda de cànnabis en deu municipis de Tarragona

Durant el matí del dia 9 de novembre per part de ladees van dur a terme un total de 19 inspeccions administratives a establiments dedicats a la venda i cultiu de productes relacionats amb elEls coneguts com a Grow Shops són comerços que presten serveis d'assessorament,, il·luminació, fertilitzants, mesuradors de pH, equips de ventilació o armaris per al cultiu interior de plantes.Aquest tipus de comerç està sotmès a diferent normativa relacionada amb certificació de llavors, sanitat vegetal i ús sostenible de productes fitosanitaris l'incompliment dels quals afavoreix lesa l'hora de proveir-se de llavors i utensilis indispensables per a l'activitat del cultiu de marihuana.Els establiments inspeccionats es trobaven als termes municipals de:. Un cop finalitzades les inspeccions dels 19 locals s'han comptabilitzat, 1 persona investigada,immobilitzades i 54 envasos de productes fitosanitaris immobilitzats.Les sancions respecte a aquest tipus d'infraccions, segons siguin lleus, greus o molt greus, poden assolir des dels 300 euros fins als 3 milions d'euros. La persona investigada a Salou se li imputa un delicte contra la salut pública pel cultiu i l'elaboració de droga pel qual s'han instruït diligències policials que seran posades a disposició de l'autoritat judicial.Pel que fa a les infraccions que s'han localitzat estan relacionades amb la venda a granel de llavors i plantes de viver, amb sanitat vegetal per la venda de productes fitosanitaris sense autorització, i amb el control i certificació de llavors de plantes tèxtils i amb ús sostenible dels productes fitosanitaris.