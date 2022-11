Troben mort un intern de 19 anys a la presó de Mas d'Enric

Unde la presó de(El Catllar) va aparèixer mort a la seva cel·la aquest dimecres, segons ha avançat el Diari de Tarragona i han confirmat a l'ACN fonts del. Es tractava d'un intern preventiu per robatori. Els serveis mèdics van confirmar la seva mort i s'ha obert una investigació per esclarir els fets, però tot apunta que es va suïcidar.El diari indica que en el moment de la mort el pres es trobava internat al mòdul de règim tancat per incomplir la normativa interna del centre penitenciari. Des de l'han assegurat que s'han produït 30 morts a les presons catalans des del gener i han asseverat que no són morts per suïcidi, sinó "per presó".