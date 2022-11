L'aparcament de l'entorn de la Tabacalera passarà a ser tot de pagament

L', a més d'altres carrers adjacents a la zona de lai dedeixaran de ser gratuïts en els propers mesos per als vehicles que hi vulguin estacionar. Es tracta d'una mesura que vol convertir tot l'entorn en un "" que té com a punta de llança les 80 places que s'han inaugurat aquest dijous al migdia al passeig de la Independència.En total, l'Ajuntament de Tarragona ha invertitdels terrenys de la nau abandonada que hi havia a tocar del riu Francolí i ara reconvertits en aparcament de zona taronja, d'1 euro al dia, alhora que, entre 40 i 50.000 més del que hi havia pressupostat donat que segon el regidor Jordi Fortuny hi van trobarque requereixen un procés amb major seguretat.Amb la pintura de diverses places més d'aparcament al passeig de la Independència en total sumen 200 llocs que des de l'Ajuntament creuen que serviran per als visitants i treballadors per tal que no calgui que entrin al centre de la ciutat. La proximitat de la parada de laés un dels incentius que volen potenciar, alhora que ja s'està treballant en la millora del transport públic al Camp de Tarragona."No tenia sentit que hi hagués places de diferent color en un mateix espai": així justificava Fortuny la decisió presa pel consistori de pintar de taronja diversos llocs en aquesta zona propera al riu Francolí. "Hi havia un problema d'apalancament de cotxes que s'hi estaven dies", ha afegit el regidor Xavier Puig, que ha destacat el paper de "rotació diària" que té la zona taronja.