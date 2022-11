​Intervenen més de 1.800 plantes de marihuana en dues plantacions interiors al Vendrell i a Cubelles

Laha desmantellat dues plantacions interiors deali a, amb més de. Les dues estaven instal·lades en habitatges unifamiliars, compartimentades amb un sistema d’envans compartimentats, perfectament estructurat. Els agents han detingut tres persones per un delicte contra la salut pública i per defraudació de fluïd elèctric. S’ocupaven de cuidar les plantacions i no tenien pràcticament contacte físic amb els responsables de l’organització.A més de la marihuana, la policia ha intervingut ventiladors, aires condicionats, filtres de carbó, expulsors d’aire, focus, una centrifugadora, estacions meteorològiques per controlar la temperatura, una descalcificadora d’aigua, una