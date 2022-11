El darrer tram del camí de ronda de Salou podria estar enllestit abans de la temporada turística de 2023

En terrenys de l’Autoritat Portuària

Aquest mes decomencen les actuacions a l’, amb l’adequació d’uns accessos a la zona de la; la millora de l’accessibilitat, equipaments i senyalització des de la, fins la; l’adequació del senderó des del, fins el(Parc de les Ànimes); i també es millorarà i adequarà l’entorn de lai l’accés fins a laAquestes actuacions, adjudicades per un import de, representen la culminació dels treballs d’adequació que realitza i finança l’Ajuntament, amb el desenvolupament del “projecte de recuperació mediambiental del litoral deli construcció del Camí de Ronda”.Ara, només restaran dues petites actuacions per donar continuïtat al recorregut, que van a càrrec del Ministeri per a la Transició Ecològica: la del pas per la; i la passarel·la de fusta que comunicarà la cala Morisca amb el Mollet del Far. Un cop el Ministeri hagi executat aquestes dues connexions, quedarà completament comunicat el traçat del Camí de Ronda, des defins al, a tocar de la Pineda.L’alcalde, ha manifestat que “ens trobem, ja, a la recta final per enllestir, definitivament, el traçat del Camí de Ronda i fer-lo totalment accessible a les persones, abans de l’inici de la propera temporada”. Per a l’alcalde, el Cap Salou i el Camí de Ronda “tenen un gran valor mediambiental i turístic”. Segons ell, amb aquestes darreres actuacions farem realitat un projecte que té el doble objectiu de recuperar i preservar el patrimoni natural i paisatgístic del Cap Salou, i promocionar aquest espai com a producte turístic que ajudarà a desestacionalitzar i desconcentrar la nostra destinació”.Pel que fa a l’actuació a la Punta del Cavall, es tracta de millorar l’accessibilitat i el pas pel senderó que va des de la, fins a l’arribada a Cases blanques, a Cala Crancs. L’actuació de senyalització i material d’acompanyament tindrà el màxim respecte pel medi natural, combinat amb la replantació d’espècies autòctones.Des de la Cala Morisca fins el Mollet del Far falta construir un petit tram amb passarel·la de fusta que ha d’executar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.El que sí que farà el Consistori salouenc és l’adequació del senderó que hi ha des del Mollet del Far fins arribar al Mirador del Far, a la zona del parc de les Ànimes. Aquest sender es tornarà a naturalitzar amb vegetació autòctona i s’hi instal·laran algunes llums solars. A més, es milloraran els accessos i equipaments, i es renovarà la vegetació per recuperar la màquia litoral.Si bé el tram que transcorre pels terrenys portuaris estan habilitats i oberts al pas, hi ha una actuació pendent que ha de contractar el Ministeri, amb un pressupost de 500 mil euros, aprovat en els pressupostos de l’Estat. Es tracta de l’adequació del Camí de Ronda des del Mirador del Far fins el Racó de Salou, amb un projecte redactat per l’Ajuntament, el projecte executiu.D'altra banda, aquest proper hivern està prevista l’obertura del pas a les persones per dins del Port Esportiu de Salou, de manera que es connectarà l’Espigó del Moll amb la platja de Ponent, on hi ha la Base Nàutica.