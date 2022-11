​L'Espluga de Francolí rebrà mig milió d'euros dels fons europeus per millorar la xarxa d'abastament d'aigua

L'rebràdels fonsque destinarà a millorar i renovar lesde la Urbanització Carreras del nucli urbà. L'actuació té un pressupost de(IVA inclòs) i consistirà a substituir aproximadament 3.500 metres de canonades, de les qualssón de tub de fibrociment i 550 de canalitzacions de polietilè. També s'actuarà en més de 150 escomeses d'aigua per connectar els abonats. L'objectiu de la renovació és laa la xarxa de distribució, xifrades en més del 20%.L'àmbit d'actuació serà a la Urbanització Carreras del nucli urbà de l'Espluga de Francolí, en concret als. En aquest projecte s'han exclòs els trams existents de la xarxa que han estat renovats recentment.De fet, amb la substitució prevista, que recull tots els trams de distribució d'aigua a la urbanització Carreras, que són els de major concentració de fuites té l'Espluga de Francolí, permetrà una millora del rendiment de la xarxa de distribució de més del 20%, que aproximadament podria suposar 200.000 litres per dia. Un cop concedida la subvenció dels ajuts europeus, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà treballa amb la redacció del projecte d'execució per tal que els treballs comencin a mitjans de l'any 2023.Aquesta millora se suma a la connexió de l'Espluga de Francolí al Consorci d'Aigües de Tarragona en què l'Ajuntament està treballant per poder tornar a licitar l'obra després que aquesta quedés deserta. Amb aquests dos projectes, l'equip de govern, diu, que vol fer un pas més en l'eficiència de la xarxa i afirmen que les millores permetran millorar el servei per als veïns, així com evitar molèsties a conseqüència dels trencaments en la xarxa. En aquest darrer any, al municipi s'han produït més de 30 avaries a la xarxa d'abastament d'aigua.