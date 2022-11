La llei de llibertat sexual protagonitza els actes institucionals del 25-N a Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat un programa d'actes al voltant del. La novaserà protagonista dels actes, que començaran eli s'allargaran fins al mateix dia 25, dia en què es llegirà el manifest i s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament per recordar la reivindicació d'un món lliure de violències contra les dones.A més, els dies 23 i 24 de novembre se celebraran unes jornades que debatran i informaran sobre diferents aspectes de la nova legislació al, amb el nom de "No esperis un no rotund: només el sí és sí", que és també el lema del programa d'enguany.El 23 de novembre, s'explicaran les novetats més destacades de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual en l'assetjament sexual i per raó de sexe a empreses, PIMES i entitats. Per a la prevenció de l'assetjament sexual al treball, el context se situarà en l'àmbit laboral. Se'n parlarà des de la visió laboralista i de l'advocacia i de com s'ha d'elaborar un protocol propi.El dia 24, d'altra banda, les jornades comptaran amb la presència de cinc dones que parlaran en primera persona sobre l'assetjament de carrer. Aquesta és una de les novetats que està present a la Llei de garantia integral de la llibertat sexual. Amb aquestes vivències es donarà un enfocament interseccional amb diferents perfils de dones convidades a la jornada"L'Assemblea General de les Nacions Unides insta a totes les persones a una tasca de conscienciació i sensibilització amb la declaració del 25 de novembre com a Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones" ha afirmat la consellera Pastó, que ha volgut posar en valor la programació, la implicació de les entitats i el treball diari dels equips i serveis de Polítiques d'Igualtat, de Joventut o de Cooperació de l'Ajuntament.