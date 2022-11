Rècord turístic a Tarragona aquest estiu amb 200.000 turistes i 935.000 pernoctacions

ha registrat un rècord dei pernoctacions aquest estiu. L'alcalde i president delde la ciutat,, ha detallat quei han fet 934.761 pernoctacions. El nombre d'arribades en hotels i càmpings ha incrementat un 25% respecte de l'any passat i un 23% respecte del 2019., sobretot als càmpings. L'ocupació ha arribat al 82%, 20 punts més que l'estiu anterior i 8 punts més que abans de la pandèmia. El patronat assenyala que la recuperació s'ha donat, en part, pels paquets d'una setmana que majoritàriament ofereixen els càmpings de la ciutat.Els paquets turístics han permès augmentar la mitjana de nits d'estada dels turistes en càmpings de Tarragona, que ha augmentat dels 4,12 dies el 2021 (5,16 el 2019) a 6,34 enguany. En global, l', superant àmpliament les 3,30 nits de 2021 i les 3,99 de 2019.Una altra dada rellevant de l'és la recuperació del mercat internacional (sobretot provinent d'Europa) que ha superat el 40% de les arribades. De les 935.000 pernoctacions, un 57% van ser de turistes espanyols, mentre que un 43% van ser turistes estrangers. L'any passat va ser una campanya excepcional i es van registrat un 17% de turistes estrangers a l'estiu, però el 2019 representaven el 37% de les arribades. Els principals mercats emissors són Holanda, França i Alemanya, amb quotes al voltant del 10%.També hi ha hagut més estades de turistes espanyols que catalans, un 53% i un 47% respectivament, mantenint la proporció però capgirant les estadístiques d'anys anteriors.El sector turístic ha puntuat amb un 7,64 el nivell d’ocupació i amb un 7,56 la marxa del negoci. Ricomà ha defensat que la ciutat "està de moda" i que les sensacions han estat "molt bones" tot l'any. El consistori vol desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística "per no morir d'èxit". També es treballa per comptar amb les dades dels apartaments turístics i "tenir una fotografia més precisa del moment". A la vegada es podria fer un seguiment d'aquesta mena d'allotjaments, "que podria necessitar una regulació quirúrgica en determinades zones perquè no arribin a tensar el mercat immobiliari".