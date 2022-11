Detenen dues persones en un dispositiu a Valls contra el tràfic de drogues

Lai elshan dut a terme aquest dimecres un operatiu en un establiment del centre de la capital de l'. Aquest dispositiu en base a la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana ha comptat amb la participació d'agents, els serveis regionals de lai laEl balanç dels dispositiu són, una per requeriment judicial i l'altra és una dona, propietària de l'establiment, detinguda per un delicte de tràfic de drogues.Alhora han intervingut substàncies a un client (denunciat per tinença de drogues), i localitzat al local diners en efectiu (més de) i també marihuana i estris per a la seva distribució al detall.Finalment, han localitzat i intervingut diversos objectes de valor que el Grup Conjunt d’Investigació de Mossos i Policia Local de Valls haurà d'analitzar ja que es treballa amb la hipòtesi que siguin objectes sostrets amb els que es pagava les dosis de droga que es venien a l’establiment.