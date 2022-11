S'enceta el procés participatiu del POUM de Tarragona amb 350 persones

Un total de 350 persones han participat a la sessió inaugural del, celebrat a la. Aquesta jornada de reflexió anomenada. Inclusió, cohesió, sostenibilitat i altres reptes de futur ha dibuixat els principals eixos del futur pla d'ordenació urbanística que comença "escoltant totes les veus. Avui cedim la veu a la ciutat d'aquest POUM que és seu, perquè dibuixi la Tarragona dels propers anys perquè tenim un gran repte, que tothom, tot els barris sentin Tarragona seva. Tarragona és la ciutat més important del Camp de Tarragona i tenim la responsabilitat vers el territori de construir un POUM fort", ha remarcat l'alcalde de Tarragona,, que ha inaugurat aquesta jornada de participació.En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de Territori i Sostenibilitat,: "Avui ens trobem en el moment que passem la veu política a la ciutat i no serem els representants polítics sinó els de les entitats econòmiques, socials i mediambientals, col·lectius de gent gran, feministes i també la canalla de la ciutat els que diguin com volen dibuixar la Tarragona dels propers 20-30 anys". I en acabar la jornada ha remarcat: "Ha estat una jornada emocionant perquè culmina molta feina en l'àmbit polític, però sobretot tècnic"., de l'empresaha explicat que l'objectiu del procés participatiu del pla urbanístic és fomentar i garantir els drets d'informació, iniciativa i participació ciutadana. També pretén buscar la implicació ciutadana, així com facilitar la divulgació i comprensió de tots els treballs relacionats amb el POUM.L'arquitecte i catedràtic de la, ha introduït elements com els que es fan servir per planificar les ciutats i quins són els grans reptes que han d'abordar les ciutats del segle XXI i específicament Tarragona. "El POUM s'ha de preguntar en quines imatges es tradueixen els objectius que es plantegen. El futur passa per concretar els esforços en el riu", ha apuntat.A continuació, la sociòloga i doctora en urbanisme, membre del Col·lectiu Punt 6 i experta en urbanisme feminista,, ha posat èmfasi en el disseny feminista de les ciutats. "A través de la configuració urbana s'han transmès rols i jerarquies socials. El punt de partida del nou POUM ha de ser la vida quotidiana a l'hora de dissenyar els espais", ha remarcat.El tercer ponent ha estat l'arquitecte tarragoní, màster en urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya,, que ha centrat la seva ponència en els creixements urbans, les ciutats compactes i la forma urbana. "El progrés no ha d'anar necessàriament relacionat amb el creixement expansiu. Hem d'aspirar al fet que la natura estructuri la ciutat, s'ha de ser imaginatiu", ha emfatitzat.L'arqueòloga i responsable del Pla Barcino,, ha parlat de la seva experiència i ha donat recomanacions per posar en valor el patrimoni cultural de les ciutats com que "la ciutat és un document viu en transformació constant. No podem oblidar la Tarragona del passat, però el passat no ens ha d'hipotecar ni el present ni el futur. Els/les arqueòlogues hem d'estar al minut zero de plans com el POUM. Per això s'ha de treballar en equip".Finalment, el geògraf tarragoníha apuntat les claus per a una mobilitat sostenible i el seu encaix en el paisatge. "La ciutat ha d'estar pensada per a les persones. S'ha de poder anar a peu i treure espai als cotxes perquè aquest és el POUM de l'adaptació, perquè el futur serà de molts menys vehicles. Ens hem de començar a moure d'altres maneres".