El passeig de la Independència a Tarragona passa a ser tot de zona taronja sense previ avís

Zona taronja davant de la Tabacalera. Foto: Josep M. Llauradó

Zona taronja davant de la Tabacalera, amb un carril d'accés pintat. Foto: Josep M. Llauradó

Feia anys que l'tenia pendent arranjar els terrenys on fins fa ben poc hi havia una, davant de la. La seva conversió endeja estava anunciada i des de feia setmanes els treballs semblaven gairebé enllestits. Des d'aquest diumenge, però, laavisava els vehicles estacionats a tot el passeig de la Independència, a més a més del nou aparcament, que ha quedat inutilitzat momentàniament.Concretament, més d'una trentena de places d'estacionament han passat a ser de pagament, a, sense que l'Ajuntament ho hagi consensuat amb els veïns de Residencial Palau-Torres Jordi, ni ho hagi publicitat als mitjans de comunicació. Amb aquesta intervenció, les zones d'estacionament gratuït de la zona s'han reduït dràsticament, sobretot des que alels carrers Gravina i Sant Pere hagin passat a ser exclusiu per a vianants i tres carrers més del mateix barri s'hagin pintat deL'actuació de la brigada, però, no ha finalitzat aquí, ja que els operaris treballaven aquest dimarts a la tarda en la pintura d'un carril d'accés al gran estacionament de davant de la Tabacalera i paral·lel al riu Francolí. D'aquesta manera, el, que fins fa ben poc era de tres carrils, un de baixada i dos de pujada, passa a ser en la major part del carrer d'un sol carril en cadascun dels sentits.Mentrestant, aquest dimarts la mesura afectava directament els treballadors que arribaven a la ciutat a primera hora del matí per dirigir-se als seus llocs de treball. En els últims temps aquesta zona s'ha fet servir com a aparcament dissuassori per dirigir-se al centre de la ciutat o a la Part Baixa. Alguns d'ells manifestaven la seva queixa per haver de pagar a partir d'ara