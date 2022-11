Retiren del mercat més d'un miler d'ampolles de begudes alcohòliques a Tarragona

Laa través dels seus Especialistes Fiscals ubicats a les diferents comarques de la demarcació, i en el marc de l', orientada a investigar la venda irregular de begudes derivades i alcohols per part d'establiments comercials, ha inspeccionat diversosdurant els mesos d'estiu.En total han intervingutde begudes derivades (espirituoses, alcohols destil·lats o licors), les quals incomplien el que estableix la. També van confiscard'una destil·leria deper irregularitats en la declaració d'impostos especials i per no tenir nombre de lot.En el cas d'altres intervencions, la irregularitat era que no corresponia el número de lot amb el del producte inspeccionat o directament no en tenia.Davant d'aquests fets, els agents van intervenir i precintar aquests productes a disposició de l'Autoritat de Duanes i Impostos Especials, evitant l'arribada al mercat final d'ampolles no controlades.