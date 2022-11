Tarragona no optarà a acollir la seu de l'Agència Estatal d'Intel·ligència Artificial

no s'ha presentat per acollir un dels organismes que el govern espanyol vol descentralitzar. Així ho avança el PSC, que acusa l'alcalde Pau Ricomà de "falta de compromís i ambició per la ciutat". Al juny d'aquest any, el ple de l'Ajuntament va donar suport a la moció socialista per tal que Tarragona aspirés a acollir un organisme de nova creació del govern de l'Estat, però tot i això, el govern municipal no s'ha presentat per acollir-ne cap."Creiem que acollir l'hauria estat una bona oportunitat per exercir la nostra capitalitat del sud de Catalunya", assegura la portaveu, Sandra Ramos, que afirma que la ciutat hauria esdevingut un "pol d'atracció per afavorir la implantació d'empreses d'altres sectors i així diversificar el teixit econòmic del territori"."Des del PSC, considerem que Tarragona ha de pensar en gran i que el govern municipal no pot caure en el parany de pensar que aquestes oportunitats no van amb nosaltres. Cal actuar i començar a treballar per diversificar el teixit econòmic i productiu de Tarragona. Com més capacitat de generació econòmica tingui la ciutat, l'Ajuntament podrà invertir més per millorar la vida dels tarragonins i tarragonines", conclouen.