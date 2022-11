El Govern defensa que els tempos d'activació del Plaseqta per l'incendi de la sofrera de Constantí va ser «correctes»

La portaveu del Govern,, ha defensat que els tempos d'activació del pla d'emergència per l'incendi en una fàbrica de sofre avan ser "correctes". En roda de premsa, Plaja ha recordat que l'empresa catalogada no estava catalogada com a perillosa però que un cop que elshi van arribar i van veure que el que cremava era sofre i que hi podia haver una afectació, el pla es va activar "immediatament"."La resposta va ser correcta", ha insistit Plaja. La portaveu ha assegurat que el pla d'emergències per risc químic, el, és una "prioritat absoluta" per al Govern.Ha afegit que accidents com el d'aquest dilluns demostren la necessitat de tenir aquest tipus de plans i fer simulacres com el que es va realitzar la setmana passada. Ha apuntat que el pressupost d'enguany en relació a aquest pla s'ha multiplicat per quatre.D'altra banda, ha dit que es treballa en elper a d'altres polígons i ha garantit que si hi ha marge de millora es contemplarà i es continuarà treballant.