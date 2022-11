Treballadors del polígon de Constantí asseguren que van escoltar les alarmes i que el fum els va provocar picors de gola

Un camió de bombers davant de l'empresa AFEPASA, on s'ha produït un incendi, al polígon de Constantí. Foto: Mar Rovira/ACN

Treballadors delasseguren que van escoltar les primerescap a les quatre de la tarda d'aquest dilluns, les quals els van alertar de l'incendi declarat a. El foc, que s'ha donat per extingit aquest matí, es va produir en un magatzem de la sofrera i va generar. Alguns dels empleats expliquen que van marxar de l'àrea industrial quan van sonar les alarmes mentre que d'altres lamenten que no se'ls avises per missatgeria mòbil."Vam notar que ens picava la gola i més tard ens va fer mal el cap", ha dit Jaume Rossell, comercial de Som3 Subministres. Des d'AFEPASA diuen que estan pendents de l'avaluació dels pèrits per quantificar els danys i de les tasques de neteja per tornar a la normalitat.