El Fòrum Vinarium torna aquest cap de setmana a Tarragona

Aquest matí s'ha presentat la, una iniciativa promoguda per la, amb col·laboració de la conselleria de Comerç, els diferents establiments de restauració del Fòrum i enguany també, amb la participació delEls propers dies, dissabte per la tarda i diumenge tot el dia,oferiran els seus productes de vins, vermuts, cerveses i caves; que aniran acompanyats de 9 tapes per al maridatge corresponent. Durant tot el cap de setmana també hi haurà espectacles de música en directe a la plaça; el tradicional intercanvi de xapes de cava i altres novetats com la del Fotomatón 360 graus a càrrec d'el diumenge al matí, on els participants a la Fira podran gaudir de una foto gratuïta de record.El conseller de Comerç,, s'ha mostrat molt satisfet per l'èxit de participació de l'any passat i ha volgut "agrair un any més la complicitat de tots els participants". Nadal ha reiterat "que activitats com aquesta que ajuden a dinamitzar el comerç i la vida d'un barri, amb productes i accions del territori, sempre seran una bona opció per la conselleria i per aquesta ciutat, en definitiva"., de la Bodega Gerard, ha explicat que "és la tercera edició perquè a partir d'ara volem fer-ne: una al maig per la primavera i l'altra ara, al novembre de cara a la tardor". Esquerré també ha convidat a tothom a assistir-hi afegint que "s'oferirà música en directe i de grups tarragonins com lai d'altres sorpreses al llarg del cap de setmana" i finalment ha volgut agrair la implicació de l'Ajuntament i la resta de comerços.Per la seva banda,, en representació dels hostalers que oferiran les tapes, ha remarcat que "estaran elaborades amb molta il·lusió i amb la voluntat de fer ressorgir una vegada més aquesta plaça". Finalment, en representació del Club Vaixell, ha aprofitat per recordar que aquesta és una entitat sense ànim de lucre i amb més de 50 anys d'història a la ciutat, que compta només amb personal voluntari i que iniciatives com aquesta ajuden molt a la seva tasca diària.La part solidària de la Fira es resumeix en un Vi solidari i dos àpats populars que es faran diumenge al migdia, de la ma del Cup Vell i el Restaurant Arrieta, que oferiran una Musclada i una fideuà a 3,50 euros la ració. La resta de tapes seran a 3 euros i el preu genèric de la Fira serà de 12 euros per a dues begudes i una tapa.