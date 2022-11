Aparten del PSC el regidor de Vila-seca Iván Navarro per presumptes irregularitats

Nou serial polític alde, 5è tinent d'alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-seca, a més de portaveu del grup socialista, ha estat cessat del partit i expulsat del seu grup municipal. L'acusen deD'aquesta manera, a partir d'ara, l'exregidor dei ara alcaldable per al 2023,, dirigirà el partit en una junta gestora al marge de Navarro. En aquest sentit, el portaveu de la coalició PSC-Vila-seca Som tots ha assegurat que “la meva candidatura i el meu projecte tindrà una actitud de tolerància zero envers els possibles casos de corrupció o de gestió inadequada dels recursos públics, tal com exigeix –amb raó- la ciutadania. No ens tremolarà mai el pols per prendre les mesures contundents que calguin per tallar de soca-rel qualsevol comportament èticament reprovable”.Aquest és un nou episodi del conflicte intern que pateix de manera reiterada el PSC en aquest municipi. Ja al 2019 va plegar l'executiva local quan Navarro va ser escollit com a candidat. A principis d'aquest any, els regidors de Ciutadans van decidir passar al grup socialista i Joan Anton Ramírez va ser escollit candidat, deixant de banda l'actual portaveu.Fonts del partit asseguren que la decisió de cessar-lo se li va comunicar dijous passat, tant a ell com al mateix alcalde, Pere Segura.