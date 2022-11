El PSC demana recuperar a Tarragona la figura del regidor de barri

Queda aproximadament mig any per a lesi els partits aja aprofiten per avançar algunes de les seves propostes. És el cas del, amb un candidat,, que apunta a la necessitat de recuperar la figura del regidor de barri. Això, sí, amb "una visió actualitzada per optimitzar el funcionament i millorar dels resultats".I és que el govern de l'exalcaldeva ser l'impulsor d'aquesta figura. Cada regidor del govern tenia atribuïda una zona de la ciutat, per tal que les entitats tinguessin unal qual dirigir les seves demandes. Tot i això, aquesta figura tambéper part del govern socialista en l'últim mandat.Viñuales explica que a part de lesque el regidor de barri tingui amb els veïns i veïnes, també hi hauràper poder tractar la viabilitat i possibles solucions de cada una de les problemàtiques que s'hagin pogut detectar. "D'aquesta manera, la figura del regidor i regidora de barri es convertirà en una eina de transformació real en cadascuna de les zones de la ciutat", afirma Viñuales."Creiem que s'ha de recuperar amb força i de forma millorada aquelles dinàmiques que funcionaven per continuar treballant per tots els tarragonins i les tarragonines. És evident que comença a ser essencial la millora de les actuals relacions entre la ciutadania i l'Ajuntament, que cada dia que passa estan més deteriorades", assenyala el candidat.La proposta socialista divideix la ciutat en, segons les diferents característiques socials i de serveis que necessiten. Al centre de Tarragona hi hauria tres regidories de barris: una que englobaria els(Serrallo, Torres Jordi i barri del Port), l'altre regidor serviria als veïns i veïnes dels(inclosos el Parc del Francolí i barri del Carme) i el darrer pel. Alhora, destinarien tres regidors a Ponent: un dedicat a, el segon treballaria peri el darrer serviria als barris d'Pel que fa als altres tres regidors de barris que resten: un aniria destinat a les urbanitzacions de, l'altre al barri dei el novè regidor treballaria exclusivament pel veïnat de