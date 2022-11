Restauraran el campanar de Valls per reparar els danys descoberts enguany a la part superior

Construït fa 125 anys

Elde l'deserà objecte d'un projecte deper reparar els danys que ha posat al descobert un estudi que ha culminat enguany. Els treballs, que obligaran a mantenir tancada l'emblemàtica torre, la més alta de lesdeamb, costaran, a l'espera del projecte executiu definitiu. Se centraran a la part superior de l'estructura, en concret, al pla de campanes, a uns 40 metres. Les obres, impulsades per la, s'iniciaran el 2023 i han d'acabar el mateix any. S'obrirà una campanya de mecenatge i recollida de fons entre la ciutadania, empreses i institucions.En els últims anys s'han efectuat diversos estudis tècnics sobre lesque afecten el campanar. Al 2020 ja es van efectuar obres de manteniment i reparació al monument. En paral·lel, la comissió va encarregar nous estudis complets sobre l'estat arquitectònic de la torre que confirmen les patologies, primer dela través de lai, aquest 2022, per part dels arquitectesEls arquitectes ultimen ara el projecte de rehabilitació, principalment de l’estructura metàl·lica de la part alta del campanar de Valls. S'aplicarà una nova protecció a tots elsde la zona superior del monument, també a les estructures que són inaccessibles amb una protecció catòdica, mètode electroquímic per a la prevenció i control de la corrosió. A la zona del pla de campanes, a partir de la, s'efectuarà el sanejament dels elements metàl·lics ocults o encastats a la pedra, que se substituiran per acer inoxidable o bé es protegiran amb mètodes anticorrosius. A més, també s’ha previst la restauració delsdel campanar, en una zona, el pla de campanes, que també s’impermeabilitzarà amb la instal·lació de nou paviment.A partir de la cota 53 s'actuarà també a la zona del tronc-piràmide superior del campanar. En concret, aquí se substituiran els perfils originals per peces, mentre que la pell exterior de pedra d’aquesta zona es rejuntarà i s'hi aplicarà un revestiment impermeable. A la torreta superior, es desmuntarà la barana per a poder sanejar i protegir elements metàl·lics ocults, mentre que al cos metàl·lic que corona el campanar es netejarà, es protegirà i es substituirà el parallamps.El campanar, un giny de pedra i ferro, va ser inaugurat el 20 d’octubre de 1897 coincidint amb la. El va projectarque va dissenyar una torre d'estil neogòtic per seguir la línia arquitectònica de l’església, en una obra que va anar a càrrec del vallenc. Es va aixecar més amunt del previst inicialment en el projecte per superar el de la, és el més alt de Catalunya, i la imatge més singular de la ciutat. Tot l’entorn històric de Sant Joan –amb l'església arxiprestal del segle XVI- està declarat, màxima categoria de protecció patrimonial.L’ja ha confirmat la seva participació a la campanya i contribuirà econòmicament en el projecte impulsat per la Comissió Ciutadana per a la rehabilitació del campanar. Aquestes no seran les primeres obres d’importància que s’efectuen al campanar per a la seva restauració. Els treballs realitzats per la Comissió Ciutadana i les aportacions econòmiques de molts vallencs i vallenques ja van assegurar el monument, amb la seva consolidació i rehabilitació, en especial de la pedra, mitjançant un treball laboriós que es va iniciar l'any 1984 i que es va allargar fins a la dècada dels noranta del segle passat.