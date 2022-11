Posen a punt el mausoleu del rei Jaume I per l'aniversari de la mort de Domènech i Muntaner

Eldeha encarregat un projecte deubicat al Palau Municipal, que es durà a terme al llarg d'aquesta setmana. Aquest és un, declarat(BCIL) l'any 2021.Els treballs consisteixen en la neteja de la pols acumulada des de la darrera intervenció l'any 2019 i de la restauració puntual d'algunes tessel·les malmeses, així com una actuació per tal d'assegurar-ne la resta. També es treballarà en la prevenció de l'oxidació de parts del monument.Les actuacions es fan amb un elevador i per aquest motiu. Es podrà circular pel passadís lateral. La intervenció és a càrrec de l'i té un cost de 4.930 euros.Lluís Domènech i Montaner va escollir la simbologia d'un vaixell per allotjar les despulles del rei Jaume I. A la tomba, l'arquitecte va deixar constància dels símbols que van caracteritzar el monarca: les seves corones i els seus escuts, que parlaven de les seves conquestes i dels seus reialmes. Els materials principals són la pedra, les tessel·les en mosaic i estructures de ferro. L'any 2023 se celebra el centenari de la mort de Domènech i Muntaner i l'Ajuntament durà a terme una sèrie d'activitats a l'entorn tant d'aquest vestigi, com de la figura d'aquest arquitecte modernista.