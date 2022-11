Recuperen una escultura d'origen iber d'entre els segles IV i V aC

Agents de laespanyola han recuperat una escultura d'origen iber d'entre el segle IV i V aC. La peça, que representa un bou, va ser localitzada en un museu pertanyent a una fundació privada ubicat a la demarcació de Tarragona. La persona responsable de l'espoli és veí d'una localitat de Còrdova. Hi havia referències d'aquesta peça en un article acadèmic de l'any 2004 publicat per un arqueòleg així com una ressenya en un bloc d'una persona establerta a Còrdova.El seu origen recent es trobaria en una persona que duia a terme tasques agrícoles al final de la dècada dels 90, que va trobar dos blocs d'una mateixa escultura que representava un bou. Segons aquesta persona, la notícia de la troballa es va propagar ràpidament sent força les persones que es van interessar per la seva adquisició. Finalment la van vendre a un ciutadà procedent de Barcelona.En el moment de la troballa, ja hi havia vigent la, per la qual cosa la troballa va haver de comunicar-se a les autoritats competents en tractar-se de, comunicació que no es va dur a terme. Per aquest motiu, el reconeixement de la troballa i posterior venda per part de la persona que el va trobar acredita la procedència il·lícita de la peça.Com a resultat de totes les gestions, realitzades amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts, es va procedir a la intervenció de l'escultura i el trasllat a les dependències de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE). Allí es va dur a terme un, emprant diferents tècniques d'imatge i de caracterització de materials, per determinar els possibles danys que hagués patit la peça a causa de les modificacions realitzades.Del resultat de l'informe es desprèn que. Així mateix, els tractaments de neteja aplicats i les intervencions fetes per a l'acoblament dels dos fragments han ocasionat