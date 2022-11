​La DOP Siurana preveu un 45% menys de producció amb una collita de 3 milions de quilos d'oli

Lapreveu collir 3 milions de quilos d'en la campanya d'aquest any. Això suposa unrespecte a l'any passat quan van produir més de 5 milions. La sequera, les grans calorades i les gelades de la primavera passada són les principals causes d'aquesta davallada. Els productors asseguren que la qualitat de l'oli d'oliva serà bona, però destaquen que feia anys que no hi havia una collita tan baixa.Davant l'increment dels costos de producció, per l', els pagesos han afirmat que apujaran en un 10% el preu de la garrafa. L'entitat ha presentat la nova collita aquest divendres en l'acte d'apadrinament de la, que ha reivindicat els productes de proximitat.