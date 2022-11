​Un jutjat de Tarragona reconeix el dret d'una mare sola a gaudir de les 16 setmanes del permís de paternitat

Elha reconegut el dret d'una mare sola a gaudir deldesprés d'exhaurir el de. En total,. El jutjat estima així el recurs presentant per la dona en contra d'un recurs de laque es negava al reconeixement de les 16 setmanes addicionals i les limitava a quatre.L'administració defensava que el que era d'aplicació és un conveni propi que regula eli no de 16 com demanava la dona. El jutjat considera però que és d'aplicació la nova normativa estatal que va ampliar el permís de paternitat a 16 setmanes, encara que el conveni propi no s'hagi adaptat encara.ha celebrat la sentencia i ha animat altres afiliades en la mateixa situació a acabar amb aquesta "injustícia". De fet, han explicat que estan donant suport a altres denúncies similars que esperen que també acabin en sentències favorables. Tot i això, han fet una crida a impulsar el canvi normatiu que eviti que les mares de famílies monoparentals femenines hagin de recórrer a la justícia per aconseguir aquest reconeixement.En aquest sentit, el sindicat s'ha preguntat si el Departament d'Educació acceptarà el posicionament judicial o presentarà recurs contra la sentència, que no és ferma.