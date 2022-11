​Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per dos robatoris amb força a Salou

Elsde la Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir el passat 27 d'octubre ados homes, un d'ells menor d'edat, i l'altre de, com a presumptes autors de dos delictes de. Els fets van succeir entre els diesen dues cases ubicades alde Salou, quan dos desconeguts van saltar la tanca perimetral i van accedir a l'interior després de forçar la finestra de la cuina. Els lladres van sostraure material electrònic i informàtic, així com altres objectes de valor que els investigadors van aconseguir recuperar i retornar als seus propietaris.Es dona la circumstància que aquestes dues persones van ser sorpreses in fraganti el passat 22 d'octubre a la zona de lade Salou, després de robar els diners de la caixa enregistradora d'una guingueta que prèviament havien forçat i manipulat. El menor d'edat va quedar en llibertat el mateix dia després de declarar davant de la Fiscalia de Menors, mentre que el major va passar a disposició delel dia 28 d'octubre i l'autoritat judicial en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.D'altra banda, els Mossos també van detenir el passat 29 d'octubre, a Salou, tres homes, de 19, 23 i 24 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Els fets van succeir sobre dos quarts de cinc de la matinada quan els agents, que estaven realitzant un patrullatge preventiu de delictes a la zona d'van ser requerits per dos ciutadans que havien estat víctimes d'un robatori violent alper part de tres desconeguts.Davant d'això, els Mossos van iniciar la recerca dels sospitosos als quals van localitzar poca estona després ja que una de les víctimes els va seguir corrents cap a la platja a través del carrer Saragossa. Ambdós van reconèixer els tres lladres com els autors de l'assalt violent i l'estrebada d'una cadena i una creu d'or pertanyents a un d'ells.Per tot això, els agents van detenir-los pel robatori amb violència i intimidació. El passat 31 d'octubre, els detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona qui en va decretar la llibertat amb càrrecs de tots tres.