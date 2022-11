La Diputació de Tarragona passarà a gestionar 114 quilòmetres de camins que actualment són de titularitat municipal

Lapassarà a gestionar 114 quilòmetres deque actualment són de titularitat municipal, en el marc del pla zonal de la xarxa local de carreteres de l’organisme. S’espera que s’aprovi de forma definitiva a finals d’any, després que aquest dijous lal’hagi avalat públicament.L’instrument planificarà les actuacions de millora de les vies gestionades per la institució fins l’any 2035. El projecte, a més, inclou els criteris de priorització de les accions. Segons el, l’aprovació definitiva del document permetrà que la Diputació elabori un pla plurianual per als pròxims quatre anys i accelerar accions de millora com la de la carretera deEl pla zonal de la xarxa local de carreteres tindrà una inversió de 187 milions d’euros i s’executarà en dues fases. La primera s’allargarà fins el desembre de 2027 i està previst que es materialitzin el 43% de les actuacions, el que representa un pressupost de 80 milions d’euros. La resta d’accions es concentraran en la segona fase, que finalitzarà al 2035. Segons la presidenta de la institució, Noemí Llauradó, l’aprovació definitiva es farà a finals d’enguany.En els 114 quilòmetres de camins que passaran a ser gestionats per l’ens supramunicipal, s’hi podran fer actuacions de millora del ferm i la senyalització. D’altra banda, el pla també estableix uns nous criteris de disseny més sostenibles ambientalment i econòmicament; identifica els dèficits existents a la xarxa, estableix una metodologia basada en criteris de seguretat, rendibilitat i impacte sobre la convivència amb els usuaris vulnerables per prioritzar les actuacions necessàries per resoldre aquests dèficits, i reglamenta un procediment eficient i transparent per fer programes quadriennals d’actuacions de millora a la xarxa.El projecte va ser aprovat provisionalment pel ple de la Diputació ara fa un any, el novembre del 2021, i s’emmarca en el pla estratègic.