​Un dels fàrmacs per a pacients de Crohn restaura el greix de l'intestí danyat

Un estudi de la(URV) i l'(IISPV) ha constatat que el fàrmac genèric anti TNF-a, un dels més utilitzats entre els pacients de, ajuda a restaurar el greix de l'intestí danyat i alhora, n'atura la inflamació. Segons els experts, aquest fàrmac podria evitar intervencions quirúrgiques i millorar la qualitat de vida dels malalts. Entre el 40% i el 70% dels afectats per la malaltia de Crohn s'han de sotmetre a aquestes operacions, amb possibles seqüeles tant per ingerir aliments com per evacuar femta. La malaltia de Crohn afecta unes 300.000 persones a l'estat espanyol i cada any es diagnostiquen 7.000 casos nous.L'estudi també ha detectat que un de cada tres pacients amb la malaltia de Crohn deixen de respondre al tractament anti TNF- α. Segons la responsable del Grup de Recerca en Malalties Inflamatòries Intestinals de l'IIPSV, Carolina Serena, això s'atribueix al fet que "part del fàrmac actua sobre el greix, disminuint la quantitat de medicament que arriba a l'intestí, on a priori hauria d'actuar". Per aquest motiu, Serena insisteix que cal tenir en compte la quantitat de greix a l'hora de calcular la dosi del medicament a administrar a les persones afectades per la malaltia per a evitar futures pèrdues de resposta.A l'estudi també hi han participat investigadors i investigadores dels serveis Digestiu i Cirurgia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i de l'Hospital La Fe de València.