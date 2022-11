S'inicien les obres de remodelació de la plaça Miralcamp de Sant Pere i Sant Pau

Aquest dijous han començat les obres de remodelació de la, a. La intervenció respon a un dels projectes guanyadors delsque persegueix la millora de la plaça tot actualitzant l'espai ambi retirant els existents que es troben en mal estat.Segons ha ressaltat la consellera de Districtes de l'Ajuntament de Tarragona,, "es tracta d'una àrea destinada a les famílies, per això no només canviarem els jocs infantils sinó que volem transformar una ubicació realment atractiva per a tots els veïns del barri i ho farem tal com ells han proposat".La remodelació també contempla la provisió i col·locació de sorra fina sobre tota la superfície del parc infantil, per complir amb els requisits d'un parc infantil segur per als més petits. Així mateix, es proposa fer arribar l' aigua a la plaça per poder instal·lar-hi una font.Els jocs infantils que es col·locaran són un tobogan, un gronxador doble, dues molles, una molla doble i un joc inclusiu. L'obra ha estat adjudicada aper un import de 31.366,48 euros (iva inclos) i té prevista finalitzar abans de Nadal.