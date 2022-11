Constituït el consell municipal de medi ambient a Tarragona

Ahir, dimecres dia 2 de novembre, a les sis de la tarda, va tenir lloc la. La consellera de Medi Ambient,, ha destacat que "la creació d'aquest òrgan és una reclamació històrica dels grups ecologistes de la ciutat". Es tracta d'unque "esdevindrà un punt d'inflexió en les actuacions encaminades a protegir i millorar el medi ambient a la ciutat, ha de ser un fòrum de referència amb incidència sobre les polítiques mediambientals més enllà d'aquest mandat", ha afegit Miguel.Actualment, l'Assemblea General la formen, entre les quals hi ha organitzacions que treballen en l'àmbit del medi ambient, representants del sector empresarial i d'associacions veïnals, institucions com la(URV), els Serveis Territorials d'Acció Climàtica de lai el departament de Costes del govern espanyol. "El consell reuneix tots els agents implicats en la defensa del medi ambient, així com tots els actors que generen un impacte sobre el mateix", ha subratllat Miguel, que ha recordat que l'òrgan resta obert a altres entitats que compleixin amb els requisits establerts. "És un espai inclusiu i accessible a la societat civil tarragonina", ha apuntat.En la primera sessió celebrada aquest dimecres es van proposar i aprovar cinc taules temàtiques de treball. Una d'aquestes taules està dedicada al, per fer un seguiment i fiscalitzar el projecte deseleccionat per rebre el finançament dels. La resta de les quatre taules estan destinades als assumptes relacionats amb platges, rius, qualitat mediambiental i boscos. "La creació del consell va molt més enllà del projecte europeu, treballarem conjuntament tots els projectes del dia a dia de la conselleria de Medi Ambient". En la primera sessió celebrada ahir també es va presentar el Pla de treball de la conselleria de Medi Ambient 2022-2023 i es van detallar totes les accions incloses en el projecte GreenBelt'26.Entre altres funcions, el Consell Municipal de Medi Ambient neix per formular propostes, emetre informes no vinculants, promoure la participació de la ciutadania i els agents implicats en campanyes i actes de sensibilització, suggerir la participació de persones que puguin assessorar a petició de la presidència o de la meitat de membres del consell, i informar de les activitats de protecció i defensa del medi ambient, entre altres.