Altafulla encara el primer cap de setmana de la festa major de Sant Martí

Aquest dijous 3 de novembre es començarà a respirar ambient de, sobretot a través dels més petits, amb el tast de Festa Major a les escoles.d'Altafulla són els encarregats de mostrar la riquesa del folklore local tant a l', dijous, com a, divendres. I a les cinc de la tarda també es pot gaudir de la tardor dea la, ambPerò la gran cita del primer dia serà el, a dos quarts de vuit del vespre, un acte al qual es convida tothom, literalment a fera la plaça del Pou per despertar els gegants adormits des de l'última sortida. Per fer-ho es pot comprar unaals establiments col·laboradors.Divendres, a partir de tres quarts de vuit del vespre, amb l'esclat de Festa Major i el repic de campanes a més del, enguany vol ser un reconeixement a la Brigada Municipal, amb dos pregoners,. Un pregó que es podrà seguir des de lao bé a través d'aquesta emissora.Prèviament des dels'ha organitzat una taula rodona amb l'escriptora vallencai la responsable del Centre de Lectura de Reus,, a les set del vespre al Centre d'Entitats.Dissabte serà el dia gran per les entitats de folklore popular de la vila. És la cercavila que recorrerà els carrers d'Altafulla amb una colla convidada, com la, que hi participa amb motiu dels 10 anys dels, a partir de les cinc de la tarda des de la plaça del Pou. Tot seguit hi haurà el concert de gralles des de les escales de la Placeta amb Grallers del Catllar, de la Torre, els dels Bastoners d'Altafulla i els Grallers d'Altafulla.Al matí també es podrà passejar per Altafulla amb un entorn dels seus arbres més singulars i també una visita guiada a la. Així mateix, a les 12 del migdia a l'envelat del Comunidor, hi haurà un concert deMentrestant, a la 1 del migdia la cita és amb el Centre d'Estudis d'Altafulla i la presentació d'un nou número del Gent de Bulla, amb el pintorcom a protagonista.I al vespre la Violeta acull l'obra de Joan Maria Vidal Trampes de Zorros, mentre que en sortir caldrà dirigir-se a l'envelat del Comunidor a gaudir de la nit de DJ, a dos quarts de dotze de la nit.Diumenge 6 destaca per celebrar-se la granamb elsi elsa més dels amfitrions, els, a la plaça del Pou a partir de dos quarts d'una. I també pel correfoc, carretillada i versots dels Diables Petits, a partir de les sis també a la plaça del Pou. Al matí la jornada estarà reservada a l'Open de Dòmino, a les 9 al Centre d'Entitats.