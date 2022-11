El govern de Vila-seca rep el suport dels comuns en els pressupostos de 2023

Vila-seca continuarà tenint pressupostos aquest 2023. Segons un acord fet públic per, l'Ajuntament comptarà amb comptes renovats després que el govern municipal hagi acceptat iniciar els tràmits per a la creació d’un parc d’amb l’adquisició d’habitatges per part de l’Ajuntament. Alhora, també hi ha com a condició la creació d’una línia d’ajuts per"Vila-seca en Comú i Vila-seca Segur-Junts treballaran conjuntament el reglament d’aquests ajuts per a la seva aplicació immediata. En el cas que la consignació sigui insuficient, es suplementarà", detallen en un comunicat. L'entesa entre govern i oposició es torna a fer evident a Vila-seca, on Pere Segura lidera un executiu en minoria.Per tal de fer efectius els acords anteriors, el regidors i les regidores del grup municipal es comprometen a votar favorablement el pressupost municipal per a l’any 2023. Una comissió de seguiment es reunirà mensualment per avaluar que es compleixin els pactes.