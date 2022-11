«És necessari que la prevenció sigui una rutina»: el simulacre de risc químic al Camp de Tarragona finalitza sense incidències

El conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Àngel Xifré, aquest dimecres. Foto: Josep M. Llauradó

Seguiment desigual en funció del barri i el municipi

L'Anella Mediterrània de Campclar, aquest dimecres. Foto: Josep M. Llauradó

": aquest és el balanç que fa elaquest dimecres després del simulacre de risc químic. Elha assegurat que les sirenes i elshan funcionat sense incidències i que tot plegat és a causa de la feina de. "És necessari que la prevenció sigui una rutina", ha afegit després de comentar que "la feina no s'acaba aquí". I és que l'any vinent hi ha, en aquest cas al polígon nord, als municipis del Morell, la Pobla de Mafumet i Vilallonga del Camp.Mentrestant, al polígon Alba de, a les urbanitzacions Covamar i Mirador de, als barris de Ponent dei als termes municipals dei deprop de 50 observadors en 30 punts enllestien la seva tasca d'avisar la població que hi havia en marxa el simulacre. En total, a tres quarts de vuit del vespre ja s'havien rebutque s'havien complimentat a través d'Internet i aproximadamentper preguntar què estava passant.Aquestes dades apuntaven a un "èxit" de la feina prèvia, donat que en un cas d'accident real podrien haver estat centenars les trucades rebudes pels operadors. Tan sols s'ha fet l'que els alcaldes no tenien a l'agenda el telèfon en cas de declarar-se un accident, a més a més que els avisos dels mòbils havien d'arribar en l'idioma del dispositiu i, en canvi, han arribat dues vegades, una en anglès i l'altra en català i castellà.El nou delegat del Govern,, ha acompanyat el conseller d'Interior, i ha fet una crida a "garantir que la gent se senti segura i informada", per després donar pas als alcaldes dels municipis afectats., alcalde de Tarragona, ha agraït "la implicació de la ciutadania", alhora que ha recordat que des del 2020 el territori reclamava el retorn del, és a dir, la gestió de les emergències químiques des del. Ricomà s'ha referit al "comportament exemplar" de grans superfícies, clubs esportius i comerços: "Quan he vist carrers buits ho he trobat emotiu", ha dit, "hem fet un canvi de cultura, estem actuant".També ha parlat l'alcalde de Reus,, sobre la celebració del consell assessor: "He pogut constatar que". Pellicer ha proposat fer un simulacre d'aquest tipus cada any per instaurar "la cultura de la prevenció". La conclusió, per part seva, és clara: "S'avança molt bé"., alcalde de la Canonja, ha afirmat que encara aquest 2022 "no sabem per què va passar" l'accident d'. "Serà molt difícil que se sàpiga, per què va explotar un reactor", ha afegit, "això d'avui és un exercici normal, no s'hauria d'haver deixat de fer". Al seu costat,, alcalde de Vila-seca, deia que aquest simulacre ha permès treballar la "percepció" i "donar tranquil·litat a la ciutadania". Al seu municipi, Segura ha assegurat que hi ha hagut "grans avingudes i comerços amb un exercici exemplar de civisme".Els punts habilitats de control i observació han pogut constatar segons el conseller que el seguiment era notable, però no a tot el radi d'afectació ha estat d'aquesta manera. Comerços que no han abaixat persianes, carrers amb vianants i carreteres plenes de cotxes també ha estat una dinàmica comuna. A l'Anella Mediterrània de Campclar, per contra, els clubs esportius s'havien distribuït els pavellons per tancar-se a partir de dos quarts de set de la tarda. Els més joves s'han confinat i pràcticament tothom que hi havia a l'exterior ha entrat al pavelló més proper. Alguns, fins i tot, han trobat algun entreteniment com ara animar equips de bàsquet que entrenaven a l'interior del Palau d'Esports Catalunya, tot celebrant els punts i les millors jugades.