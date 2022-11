La comissaria dels Mossos de Torredembarra estarà llesta el 2024

per Redacció, Tarragona |

El conseller d'Interior,, ha visitat les obres de la nova comissaria delsde, una construcció que estarà acabada el, segons ha anunciat. Les obres s'han endarrerit "per problemes tècnics i pressupostaris". Finalment, costarài s'executarà en. La comissaria acollirà serveis bàsics de seguretat ciutadana i reforçarà els serveis de proximitat dels Mossos amb nou municipis del. D'aquesta manera es vol "incrementar" els serveis que ara presta l'Àrea Bàsica policial del Tarragonès a la zona. L'equipament estarà preparat per quan calgui reforçar els serveis policials "puntualment", sobretot a l'estiu quan incrementa la població a la zona.El conseller Elena ha remarcat que amb la nova comissaria de Torredembarra, els Mossos podran "ser més presents" a la vegada que "es dona compliment" al projecte de. L'alcalde Eduard Rovira ha afegit que la posada en marxa de l'equipament policial "suposa entendre el territori en matèria de seguretat" i tenir una planificació integrada per reforçar i mantenir la col·laboració entre Mossos i policies locals. "Lai laentre cossos policials ha de ser encara molt més estreta i eficaç", ha remarcat també Elena.La comissaria donarà cobertura a Torredembarra,, la, la, la. Els Mossos assumiran algunes tasques i milloraran el temps de resposta.El conseller d'Interior ha recordat que el cos dels Mossos està "en un procés de creixement" perquè es pugui