Enxampen 68 conductors positius en drogues i 42 en alcohol a la sortida del festival PintorRock

Elsvan enxamparen el control de drogues i 42 més en la prova d'alcoholèmia a la sortida del, que s'ha celebrat alentre el 29 i el 31 d'octubre. Els agents van establir un dispositiu de trànsit entre dissabte i dilluns per garantir la seguretat viària.Entre els denunciats, hi havia un taxista que va donar positiu en cocaïna alla nit de dissabte. També se'l va denunciar per dos expedients de transports: un per prestar servei fora del seu terme municipal -era dei estava operant al Morell- i l'altre per abandonar un servei, ja que en veure els policies va abandonar una clienta que havia recollit al festival. A més, hi ha quatre persones que van donar unaconsiderada penal, és a dir, superior als 0,60 mg/l.