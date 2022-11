El GEPEC i Sekisui milloren ambientalment el Mur Verd de la Canonja

El(GEPEC-EdC) i l'empresa químicahan realitzat una acció de millora ambiental al. El Mur verd és un espai natural situat enmig del, on l'entitat ecologista GEPEC-EdC té un acord de custòdia amb l'Ajuntament de la Canonja per dur a terme accions de millora ambiental i de la biodiversitat.L'any passat es va realitzar una prova pilot, inèdita i poc coneguda al país: l'anomenatper reforestar i restaurar espais degradats, originari del. Enguany, l'espai on s'ha aplicat la tècnica s'ha ampliat.El passat 28 d'octubre, a més a més de realitzar la plantació d'un bosc seguint el mètode Miyawaki, es van crear un refugi de pedra seca per a rèptils. El mètode Miyawaki consisteix a plantar un bosc amb molta densitat, fet exclusivament d'. El fet de posar les plantes juntes les ajuda a créixer més ràpidament i crea una gran biodiversitat. Les plantes creixen cap a dalt on és la llum i no cap als costats. Per això la plantació es fa 30 cops més densa, creix 10 vegades més ràpidament i no necessita manteniment després d'un període de 3 anys.Amb aquest mètode de plantació, el bosc pot créixer en 20 a 30 anys en comptes de 200 a 300 per un bosc convencional. És tot un repte provar un mètode de reforestació del que s'està fent ús a molts projectes ecologistes en tot el planeta, però dels que hi ha poques experiències en les particularitats del clima mediterrani.Enguany s'ha seguit la mateixa metodologia de plantació que es va fer l'any passat: s'ha plantat un bosc pilot de la comunitat de l'alzinar, amb espècies d'arbustos i arbres propis de la comunitat, en una superfície de 60 m2. S'hi han disposat combinacions de plantes de pocs centímetres d'alçada amb densitats diferents, aportant materials de millora del sòl i retenidors d'humitat com compost, palla i pellofa d'espelta. A partir d'ara es farà un seguiment i manteniment continuat per valorar els creixements i supervivència de les plantes.Des del 2013, Sekisui, com a empresa compromesa amb el medi ambient, ha realitzat accions de millora ambiental a diferents sectors del Mur Verd amb la col·laboració del GEPEC-EdC i l'Ajuntament de La Canonja, gràcies a un acord de custòdia que tenen les dues entitats per millorar paisatgísticament i ambientalment aquest espai de més de 40 ha. Actualment, es considera l'empresa més implicada en la millora del Mur Verd.Entre les accions de voluntariat més destacables que s'han efectuat al llarg d'aquests anys cal remarcar la recuperació de l'alzina, la senyalització adaptada per a persones amb discapacitat, la plantació de plantes aromàtiques, realització d'un mur de pedra seca i instal·lació d'hotels d'insectes, plantacions de pi blanc i arbustos mediterranis i més recentment l'inici de la construcció de la xarxa de camins que recorrerà tot aquest sector del Mur Verd. El 2018 i 2019 es va iniciar aquest projecte per adequar i ordenar l'accés al Mur Verd: de la xarxa de camins per a vianants i acabat de perfilar per part de l'ajuntament amb la consolidació dels marges del camí i la compactació del ferm amb sauló per millorar l'accessibilitat.