El Camp de Tarragona acollirà aquest dimecres el simulacre de risc químic més gran fet mai a Catalunya

Avís i difusió

Cinc municipis delparticiparan aquest dimecres en elmés gran que s'ha fet mai a. Fins a 65.000 persones deestan cridades a participar-hi. La hipòtesi de sinistre serà unaen una empresa del polígon petroquímic sud, que tindria un radi d'abast de. La prova. És aleshores quan està previst que les persones que es trobin dins de la zona d'influència hauran de rebre una alerta al seu telèfon mòbil. Es tracta d'un sistema que s'estrenarà per primera vegada a Catalunya i que gestiona l'Estat.De lesqueté a l'entorn dels polígons petroquímics en sonaran 20, les que agafen l'àmbit d'incidència del fals accident. En concret, les zones que participaran en el simulacre són els, les urbanitzacions, una part d'un polígon industrial de Reus i tota la població de la Canonja i Vila-seca (nucli urbà i).Un dels objectius de fer la prova a la tarda és veure com reaccionen tant alguns comerços com les activitats extraescolars. Des de Protecció Civil han reconegut que no saben quin percentatge de la població reaccionarà positivament al simulacre i al confinament, però que aspiren a que les empreses baixin les persianes. Els responsables del cos han apuntat que algunes empreses grans, como algunes petroquímiques, s'han compromès a activar el pla d'autoprotecció i simular el confinament. A banda, també hi haurà complicitat per part de cadenes dei establiments dede barri. Això ha de permetre que els ciutadans que a aquella hora siguin al carrer puguin confinar-se ràpidament.Des de Protecció Civil han recordat que en cas que es produís un núvol tòxic una persona que es confinés a casa amb pels efectes de la toxicitat; mentre que si les finestres del domicili estiguessin obertes el nivell s'incrementaria fins al 30%. A més, també caldria apagar els aparells de climatització i intentar evitar quedar-se en un cotxe. En el cas del simulacre d'aquest dimarts, s'ha instat els usuaris del transport públic a que baixin del vehicle i intentin tancar-se a un edifici. Una mesura que també és recomanable per als conductors de vehicles privats.Un dels elements que es provarà en el simulacre és el sistema-batejat a l'Estat com a- d'avís a telèfons mòbils. Serà el primer cop que es provi a Catalunya. El servei dona resposta a l'obligatorietat establerta per la normativa europea de comunicacions electròniques als estats membres per disposar d'un sistema públic per enviar alertes alsen cas de catàstrofe o emergència greu en una zona.L'activació es farà des de la direcció general de Protecció Civil i Emergències del ministeri de l'Interior, després que el Cecat de la Generalitat hi hagi enviat un missatge. De fet, les converses entre Generalitat i Estat s'han allargat durant mesos per tal que aquest sistema pogués provar-se en el simulacre. Un cop la tecnologia acabi la fase de proves i estigui totalment operativa, podran les ser les comunitats autònomes les que tinguin la capacitat de fer l'enviament directament des dels seus centres de coordinació operativa de protecció civil. Des de la Generalitat ja s'estan fent gestions amb el ministeri de l'Interior per poder fer l'enviament des de Catalunya.. Activarà el so del mòbil i no marxarà fins que el receptor l'hagi llegit i aturat manualment. De tota manera, en cada dispositiu es visualitzarà d'una forma diferent.Per difondre que es farà el simulacre s'han imprèsamb informació sobre la prova i què fer en cas d'accident químic. El material s'ha repartit pels municipis, en col·laboració amb els ajuntaments implicats. Paral·lelament, Protecció Civil també ha preparat, i falques per ràdio i la megafonia d'establiments comercials. Així mateix, durant tot l'octubre s'han fet xerrades i sessions informatives a la ciutadania i sessions formatives a voluntaris de Protecció Civil, policies iAlhora, al web de Protecció Civil s'ha penjat un manual per a la població sobre com actuar en una emergència química i que inclou un tutorial per tal que les persones que tinguin un telèfon mòbil antic puguin configurar-lo per rebre els avisos d'emergències com el que es farà servir en el simulacre. Els aparells més nous ja tenen el sistema activat per defecte.Paral·lelament, durant el simulacre es farà difusió de l'exercici a través de les xarxes socials de Protecció Civil i hi haurà dues convocatòries per als mitjans de comunicació. Tot i això, en aquest cas, els equips d'emergències no hi participaran, ja que l'activació de les sirenes serà durant només uns minuts i l'objectiu és que hi prengui part la població. Els serveis especials regularment ja fan maniobres simulant emergències a l'interior del polígon petroquímic o al. Finalment, i a posteriori, la ciutadania, les empreses i les entitats podran omplir una enquesta en la qual podran valorar el simulacre i detallar com han actuat ells mateixos i si han detectat alguna mancança.