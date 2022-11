El Monestir de Poblet assegura que tots els documents de l'arxiu personal de Tarradellas es conserven «intactes»

Elassegura que tots els documents de l’arxiu personal deles conserven "intactes" després de la intrusió a les dependències de l'arxiu la matinada de dissabte a diumenge . Un comunicat delinforma que aquesta és la conclusió després que la policia científica delshagin buscat proves juntament amb la direcció i el cos tècnic de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, dipositat aldel Monestir de Poblet. Segons el comunicat, les altres dependències i arxivadors de la mateixa sala no han estat objecte de cap actuació per part dels autors. Per tant, no cal lamentarde documentació inventariada a l’Arxiu.Aquest dilluns, després de les primeres comprovacions, els responsables del Monestir de Poblet ja van avançar que els lladres no s'havien endut documentació rellevant de Tarradellas Els arxivers van trobar un armari obert i documents de l'expresident escampats per terra.Segons va explicar a l'ACN l'abat de Poblet,, l'assaltant o assaltants haurien saltat la muralla per accedir a la finca, després haurien forçat la porta que dona a la carretera i haurien accedit a l'interior de l'immoble per una finestra situada entre la planta baixa i el primer pis, a la part del darrere de la porta principal. A l'interior, haurien neutralitzat el sistema de seguretat col·locant portes i cartrons als sensors. A l'edifici no hi ha càmeres de seguretat, si bé és una mesura que des del monestir ja fa temps que es treballa per poder-ne tenir.El Departament de Cultura forma part del Patronat del Monestir de Poblet. I las’ha posat a disposició per oferir tot el suport tècnic necessari davant dels fets.