Els responsables del Monestir de Poblet asseguren que la documentació robada no és rellevant

Els responsables de l'i Macià han assegurat que els lladres no s'han emportat cap documentació històrica rellevant del president, que va cedir el seu fons bibliogràfics i documentals a la comunitat monàstica deSegons els treballadors, els delinqüentsque només contenia documentació de Tarradellas, com el seu, que han deixat escampada a terra, aparentment sense sostreure res.Es tracta de documentació que també està. Des de l'arxiu han explicat que els assaltantsA hores d'ara, la policia científica dels Mossos d'Esquadra continua treballant en l'edifici on s'ha produït el robatori aquest cap de setmana. Els arxivers presentaran una denúncia quan puguin analitzar amb profunditat si els manca alguna mena de document.Tot plegat ha succeït aquest passat cap de setmana, al Palau de l'Abat. A banda de l'Arxiu Tarradellas també hi ha el del general Domènec Batet i el d'Antoni Andreu Abelló, entre d'altres. Alhora també hi ha una còpia microfilmada de l'arxiu de lareferent a les possessions catalanes.El fons és custodiat per la comunitat monàstica i pels mateixos treballadors, i va ser creat el 1981, amb més de seixanta donacions acumulades, per tal de conèixer amb detall la trajectòria de l'expresident de la Generalitat. Alhora, aquest fons ha estat utilitzat per acadèmics per tal d'estudiar el període bèl·lic i revolucionari entre el 1936 i 1939, així com l'exili i la transició.