El Monestir de Poblet pateix un robatori de documents històrics

Sense violència -només la necessària per accedir a la caixa forta- i sense haver estat vistos: així ha estat elde documents històrics que han denunciat des delals, aquest passat cap de setmana. Tant el cos policial com els treballadors estan acabant de determinar l'abast del robatori, que hauria succeït al Palau de l'Abat, on hi ha l'Segons ha avançat TV3, el robatori podria haver afectat a fons documentals de personatges històrics de Catalunya, ja que a banda de l'Arxiu Tarradellas també hi ha el del general Domènec Batet i el d'Antoni Andreu Abelló, entre d'altres. Alhora també hi ha una còpia microfilmada de l'arxiu de lareferent a les possessions catalanes.El fons és custodiat per la comunitat monàstica i pels mateixos treballadors, i va ser creat el 1981, amb més de seixanta donacions acumulades, per tal de conèixer amb detall la trajectòria de l'expresident de la Generalitat. Alhora, aquest fons ha estat utilitztat per acadèmics per tal d'estudiar el període bèl·lic i revolucionari entre el 1936 i 1939, així com l'exili i la transició.