Les flors inunden els nínxols del cementiri de Tarragona

Les parades de roses a l'aparcament del cementiri de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Acte musical d'homenatge

La vigília des'ha aixecat aquest dilluns un pèl ennvulada. A, elno bullia d'activitat tal com sol succeir habitualment el dia 31 d'octubre i això es notava des de l'aparcament annex al recinte., un dels venedors de flors, explicava que "al cap de setmana ha estat millor que avui, avui fatal". Del mateix es queixava, de la floristeria Romeu, que ha destacat que enguany la coincidència d'un pont amb un cap de setmana previ ha fet que "la gent ho ha repartit més".A l'interior del cementiri, els familiars i amics dels difunts enllestien els rams tal com és. Si bé elés el que es ven més, la diversitat de flors que es dipositen a l'exterior delsés molt important. També destaca la venda de, però cada cop més guanya terreny la flor artificial "perquè dura més", explica, una de les venedores, que recorda queI mentre les floristeries i les famílies feien la seva, una patrulla de lavigilava mantenir en ordre l'escassa afluència de visitants, especialment per regular el trànsit a la carretera que passa just davant del cementiri. Fins al dia 2 de novembre,, i els sentits de circulació per accedir en vehicle no variaran respecte a l'ordenació normal.L'aparcament de vehicles davant del cementiri s'habilita enguany per a passatgers amb mobilitat reduïda, taxis i per descàrrega de persones d'edat avançada. El pàrquing dissuasiu estarà disponible i s'ampliarà amb les zones laterals més properes al cementiri, com altres anys. I a més enguany es comptarà amb l'increment d'aparcament amb la nova zona taronja del pas inferior de l'autovia.D'altra banda, aquest dimarts 1 de novembre la ciutat de Tarragona acollirà un acte d’homenatge en record als difunts. Des de l’Ajuntament de Tarragona i l’Empresa de Serveis Funeraris Municipals de Tarragona (EMSERFUMT) s’ha organitzat, per segon any consecutiu, un acte d’homenatge en record a les persones que han traspassat en el darrer any.L’acte es durà a terme a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, amb un concert de corda que estarà obert a tothom i que anirà a càrrec del. El concert durarà 45 minuts i al mig de la plaça s’instal·laran cadires i les escales que s’enfilen cap a la Catedral també serviran de graderia perquè la gent pugui assistir-hi.