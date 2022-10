L'habilitat actoral de ladeha sorprès aquests dies els visitants al parc temàtic de, coincidint amb la festivitat de Halloween. Tal com és habitual, PortAventura es vesteix per a l'ocasió amb tota mena de caracteritzacions, però el que ha sorprès enguany és la manera tan desenfadada d'actuar de la nena de l'exorcista, un personatge popularitzat arran de la pel·lícula de l'any 1973 deLa viralitat, tal com sol succeir, ha dut l'actriu a ser protagonista indirecta d'una. Una visitant al parc assegura que va ser tractada de manera irrespectuosa per una treballadora, fent-la fora d'un lloc on no podia estar, abans de l'espectacle. Segons explica en un vídeo penjat a les xarxes, això va servir de trampolí per a una actuació encara més irònica de la nena de l'exorcista, que va aprofitar-ho per actuar de manera més malcarada.Tot i així, la major part de les reaccions dels usuaris és aquests dies d'aplaudiments a la feina de l'actriu, de nom Marina López. El maquillatge i el cant de cançons de Rosalía, Bad Bunny, Bizarrap, Quevedo o Chanel ha captat l'atenció de tot l'Estat.A banda dels usuaris de TikTok, també les televisions han visitat el parc arran de la polèmica per conèixer de prop Marina López.