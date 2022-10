Els acusats de matar un home a Tarragona l'any 2021 es declaren innocents i incriminen l'únic testimoni dels fets

Les peticions de penes elevades a un delicte d'assassinat

Les defenses demanen l'absolució

Els dos acusats de matar un home el març de l'any 2021 as'han declarat innocents en l'última jornada del judici que s'ha celebrat aquesta setmana a l'. Han relatat que tenien una relació d'amistat amb la víctima i han explicat que els va fiar paperines d'heroïna el dia del crim, mentre es trobaven al descampat pròxim a l'establiment deL'home acusat ha lamentat que no s'hagi fet una investigació paral·lela i ha incriminat l'únic testimoni dels fets com a possible autor de l'assassinat. El fiscal ha elevat l'acusació a assassinat, amb alternativa d', però ha mantingut la petició inicial de 18 anys i 6 mesos de presó per aquest delicte i el de robatori amb violència per a un dels acusats.Així, el ministeri fiscal ha retirat la petició per un delicte d'assassinat a l'altra acusada perquè considera que ha quedat acreditat que no va participar en l'agressió amb arma blanca que va causar la mort de l'home. Pel que fa a l'acusació particular, ha mantingut la petició inicial de 20 anys per un delicte d'assassinat per als dos acusats i ha elevat a sis mesos més la pena per robatori amb violència i furt – que suma un total de quatre anys i sis mesos. En el cas de les defenses han tornat a demanar l'absolució dels seus representats.Els dos acusats, que han respost només les preguntes dels seus advocats, han assegurat aquest divendres que no van matar l'home el 25 de març de 2021. L'acusat ha explicat que eren amics amb la víctima des de feia cinc anys i que es drogaven junts. També ha descrit el mort com una persona que tenia enemics, agressiva, i ha afirmat que havia estat a la presó per matar un taxista.En la seva declaració, l'acusat ha reconegut que van anar al descampat, proper a l'establiment Bricodepot -situat al barri de-, per drogar-se amb l'altra acusada, que és parella seva. L'home ha declarat que la víctima els va oferir dues paperines d'heroïna i que van acordar que les pagarien més tard. A més, ha comentat que després d'injectar-se la substància, la seva parella seva va marxar.L'acusat també ha manifestat que van tornar més tard al descampat per reclamar el seu mòbil, però que en la segona trobada l'home mort no hi era. Segons ell, l'únic testimoni dels fets no li va voler retronar el dispositiu mòbil i llavors van començar a discutir-se. "Per nosaltres ha estat un calvari, som innocents, fa dos anys que estem a presó quan no hem estat", ha declarat l'home. Alhora, ha lamentat que no hi hagi hagut una investigació paral·lela. "Hi ha persones que són culpables i haurien d'haver estat en aquesta sala. Hem d'aclarir els fets, possiblement ha estat la persona que ens ha assenyalat", ha dit l'acusat, referint-se al testimoni principal.Per la seva banda, l'altra acusada ha negat ser autora de l'assassinat i ha declarat que mai va robar cap telèfon mòbil. També ha explicat que els agents dels Mossos d'Esquadra la van detenir sense informar-la dels delictes per la qual se l'arrestava. "Era el meu amic –la víctima- no tenia necessitat de fer-li mal ni a ell ni a ningú", ha sentenciat. En el moment de les conclusions finals de l'acusació particular, que defensa la família de l'home mort, l'acusada ha començat a cridar que era innocent i ha tingut una actitud agressiva cap al lletrat. Els Mossos d'Esquadra s'han emportat la dona al calabós. Finalment, ha retornat a la sala i ha fet ús de l'últim torn de paraula, quan ha reiterat la seva innocència i s'ha disculpat pel comportament anterior. També ho ha fet l'altre acusat, que ha insistit que el culpable de la mort de la víctima "continua al carrer".El ministeri fiscal ha elevat el delicte d'homicidi al d'assassinat en les conclusions finals, tot i que ha mantingut les penes demandes en l'escrit d'acusació inicial. En concret, ha sol·licitat catorze anys de presó per la mort de l'home i quatre anys i sis mesos més per un delicte de robatori amb violència. Prèviament, havia sol·licitat aquestes penes per als dos acusats, ara, però, només ho ha fet per l'home, ja que creu que ha quedat acreditat durant el judici que l'acusada no va participar en l'apunyalament. Així mateix, el fiscal ha defensat que els perits policials i els metges forenses corroboren la declaració del testimoni principal.La fiscalia també ha reclamat una indemnització de 42.000 euros per cada progenitor de la víctima de responsabilitat civil i, en el cas de l'acusada, ha sol·licitat també una pena de 24 mesos de multa, amb quota diària de 12 euros, per un delicte continuat de trencament de condemna. La dona tenia prohibit acostar-se a la zona de l'establiment de Bricodepot per una sentència del mes de febrer de l'any 2020.Pel que fa a l'acusació particular, ha mantingut la petició de pena de 20 anys per un delicte d'assassinat per als dos acusant. L'advocat ha defensat la coautoria del crim perquè considera que tot i que l'home és presumptament l'autor material de les punyalades, la seva parella era coneixedora que duia una arma blanca i que sabia quin era el "propòsit" quan els dos van tornar al descampat per buscar el telèfon mòbil. A la vegada, ha demanat sis mesos més pel delicte de robatori amb violència, al·legant l'agreujant d'abús de superioritat. Per la qual cosa, el lletrat ha sol·licitat quatre anys i sis mesos de presó.Els advocats defensors han demanat l'absolució dels seus representants i han sostingut que no hi ha proves que els incriminin. La lletrada de l'home ha defensat que les restes biològiques d'ADN trobades en les ungles de la víctima no coincideixen amb les del seu client i ha assenyalat que s'ha provat que l'acusat era un consumidor habitual de substàncies estupefaents. A més, l'advocat de l'acusada, també ha subratllat les contradiccions dels testimonis i ha insistit en el fet que l'autor material de les punyalades "continua lliure". El tribunal lliurà l'objecte del veredicte al jurat popular dimecres vinent. Es preveu que a finals de setmana emetin la seva resolució.