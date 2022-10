La costa de Tarragona reuneix més de 100 policies d'elit per a exercicis marítims

Durant els dies 17 al 26 del mes d'octubre efectius delhan entrenat a la costa de Tarragona en unesi estratègiques i seguretat marítima. Tot plegat ha finalitzat amb un exercici coordinat, amb la simulació d'una una plataforma petrolífera controlada per unaLa Guàrdia Civil ha desplegat eldel Servei Marítim, dues embarcacions d'assalt i tres helicòpters del Servei Aeri. Per part dels països participants s'han incorporat tres embarcacions més. S'han aplicat tècniques d'aproximació, assalt i intervenció operativa per mar i aire en escenaris simulats d'apoderament il·lícit d'una plataforma petrolífera per part d'una cèl·lula terrorista.Aquest tipus de pràctiques s'emmarquen dins deldins dels seus països respectius, conegut com a, en què actualment hi ha 38 unitats especials d'intervenció integrades en els cossos de policia i gendarmeria dels estats membres de la, així com les deLa plataformaes troba a 24 milles de la costa, amb unes característiques especials i de molt difícil reproducció a qualsevol altre lloc o situació.