Saül Garreta, l'escollit per ERC com a nou president del Port de Tarragona

Qui havia estat fins fa ben poc president de l'Associació de Veïns de Cala Romana,, presidirà a partir de la setmana vinent el. Aquest arquitecte de professió ja ha rebut l'encàrrec del seu partit,, per liderar durant els propers 2 anys i mig l'Autoritat Portuària, en substitució del riudomenc. Ho ha avançat el Diari de Tarragona, que assegura que un dels criteris de selecció va ser que fos veí de la ciutat. Aquest aspecte ja va despertar polèmica quan va ser nomenat el fins ara president Cruset, donat que provenia d'un municipi sense connexió directa amb aquesta infraestructura.Un altre dels requisits era que tingués coneixements urbanístics. Garreta, impulsor del projecte Reviure Solanell, per tal de donar vida a un poble abandonat de l'Alt Urgell, i ha encapçalat la cooperativa La Fàbrica de la Transició, un projecte de recuperació d'una colònia industrial tèxtil al Catllar. Llicenciat en Arquitectura per la Universitat Politècnica de València, Garreta ha treballat en diferents projectes de la ciutat de Tarragona com el Pla de Millora Urbana 14, la reforma del local dels Xiquets del Serrallo o la residència de la Mercè i l'edifici de la Diputació, entre d'altres.Aquesta serà la primera ocasió en la història del Port de Tarragona que la presidència recaigui en un militant d'Esquerra Republicana. La sortida del govern de Junts ha obligat no només a fer canvis en aquest ens sinó en diferents direccions territorials i a la mateixa delegació del Govern, que des de fa escassos dies lidera, alcalde d'Almoster.