Principi d'acord entre la direcció i els sindicats de Lear de Valls sobre el conveni col·lectiu

La direcció i el comitè d'empresa dedehan anunciat aquest dijous a la tarda un principi d’acord sobre el conveni col·lectiu de l’empresa. Els sindicats han desconvocat la vaga prevista per aquest divendres per celebrar una assemblea informativa sobre el contingut del preacord, que serà sotmès a la ratificació de la plantilla.Segons el sindicat, la negociació, amb la mediació del, ha permès trobar un "equilibri per adaptar els salaris a la conjuntura actual i garantir el poder adquisitiu". Concretament, preveu un increment salarial del 4% aquest 20022 i un 6% l'any vinent.El preacord també incorpora una clàusula de revisió tècnica del 75 % de l’real al final de la vigència del conveni. A més, el plus d’assistència s’incrementa delsSi els treballadors deacaben ratificant el principi d'acord, el comitè desconvocarà també les jornades de vaga previstes per la setmana vinent.